Asko Männistön tytär tekee maailmanlaajuista historiaa – Ylivieskalaislähtöisestä Mari Männistöstä on tulossa toisen polven nuorkauppakamarijohtaja



Mari Männistö on nousemassa Suomen Nuorkauppakamareiden kansalliseksi puheenjohtajaksi. Hänen isänsä Asko Männistö toimi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 1992.

Ylivieskalaislähtöinen Mari Männistö on nousemassa Suomen Nuorkauppakamareiden kansalliseksi puheenjohtajaksi. Tapaus on nuorkauppakamarissa historiallinen, sillä myös hänen isänsä Asko Männistö on ollut järjestön kansallinen johtaja.