Soiten alueella tällä viikolla 14 uutta koronatartuntaa – "Koronavirustilanne on hyvin vakava"

Soiten alueella on todettu tällä viikolla 14 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat keskittyvät rokottamattomiin tai vasta hiljattain rokotuksen saaneisiin nuoriin aikuisiin.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on kasvussa: tällä hetkellä koronaviruksen ilmaantuvuus on 93 100 000 asukasta kohden. Alkuviikosta ilmaantuvuusluku oli 83.

Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

4.10. klo 20.00–20.30 Lidl Intiaanikylä, Kokkola.

5.10. klo 16–17 Prisma, Kokkola.

Mahdollisten altistuspaikkojen koko listauksen voi käydä katsomassa täältä.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut huomattavasti ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronaviruspotilasta.

Soitesta koronavirustilannetta luonnehditaan hyvin vakavaksi.

Soiten koronavalmiusryhmä vetoaa vahvasti alueen väestöön, että vielä rokottamattomat ottaisivat koronarokotteen mahdollisimman pian. Koronavirusepidemia kuormittaa terveydenhuoltoa merkittävästi ja pahimmassa tilanteessa viivästyttää muiden sairauksien hoitoa. Epidemiatilanne heijastuu koko Soiten toimintaan, ei pelkästään keskussairaalaan.

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) varoittaa rokottamattoman riskistä joutua sairaalahoitoon:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

”Rokottamattoman riski joutua sairaalahoitoon on moninkertainen täyden rokotussarjan saaneihin verrattuna ja 50–79-vuotiailla rokottamattomilla sairaalahoitoon joutumisen riski onkin jopa 18-kertainen.

Alustavien tietojen mukaan rokottamattoman riski kuolla koronavirukseen on lisäksi moninkertainen verrattuna kaksi kertaa rokotettuun. Syyskuun tietojen perusteella tämä riski on 7-kertainen.”

THL suosittelee rokottamattomien välttävän yhä tilanteita, joissa on korkea riski saada koronavirustartunta:

”Rokottamattomien on hyvä välttää korkean riskin tilanteita, koska heillä on täyden rokotussarjan saaneita merkittävästi suurempi riski joutua sairaalahoitoon vakavan taudinkuvan takia. Esimerkiksi ilta- tai yöelämään lähteminen ilman koronarokotteen suojaa on tällä hetkellä riskialtista”, THL:n ylilääkäri Otto Helvekommentoi keskiviikkona.

Vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa, Soitesta muistutetaan. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Soite pyrkii nostamaan rokotekattavuutta alueellaan tuomalla rokotukset ihmisten lähelle ja helposti saataville. Rokotuksia jatketaan alueen kauppakeskuksissa: lauantaina 9. lokakuuta Kokkolan Citymarketissa kello 9–13 sekä Prismassa kello 14–18. Lisäksi Soite jalkautuu rokottamaan Hermeksen peliin perjantaina 15. lokakuuta.

Koronarokotusten painopiste on siirtynyt ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin ajanvarauksen sijaan.

Lue myös:

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut Kokkolassa – Epidemiaosastolla karanteenissa myös muutama altistunut

Soiten sairaalahoito kuormittui, kun hoidettavana on viisi koronapotilasta: "Meidän pitää varautua tehohoitojaksoihin", sanoo johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell

Soiten alue lähestyy koronaviruksen leviämisvaihetta: Sairaalahoidossa on viisi potilasta, tartuntoja on todettu etenkin 10–19-vuotiailla