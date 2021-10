THL: Koronavirustartuntojen ja sairaalapotilaiden määrä on kasvanut, valtaosa rokottamattomia – Pohjois-Pohjanmaan rokotekattavuus laahaa keskiarvon alapuolella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että uusien koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt huolestuttavaan kasvuun ja painottuu rokottamattomaan väestöön. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (20.9.–3.10.) uusia tartuntoja ilmaantui 123 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

– Valtaosa koronatapauksista sekä koronan takia sairaala- tai tehohoidossa olevista potilaista on tällä hetkellä rokottamattomia. Vain hyvin pieni osuus sairaalahoitoon joutuneista tulee rokotettujen suuresta joukosta. Rokottamattoman riski joutua sairaalahoitoon on moninkertainen täyden rokotussarjan saaneihin verrattuna ja 50–79-vuotiailla rokottamattomilla sairaalahoitoon joutumisen riski onkin jopa 18-kertainen.

– Alustavien tietojen mukaan rokottamattoman riski kuolla koronavirukseen on lisäksi moninkertainen verrattuna kaksi kertaa rokotettuun. Syyskuun tietojen perusteella tämä riski on 7-kertainen. Syyskuun aikana sairaalahoidossa olleista 13 prosenttia on ollut kahdesti rokotettuja, 13 prosenttia kerran rokotettuja ja loput 74 prosenttia rokottamattomia, kertoo THL tiedotteessaan.

– Rokottamattomat aikuiset aiheuttavat suuren osan koronaviruksen sairaalahoidon tarpeesta. Syyskuun aikana kolme neljäsosaa kaikista sairaalajaksoista onkin ollut täysin rokottamattomilla, THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoo.

THL suosittelee rokottamattomien välttävän yhä tilanteita, joissa on korkea riski saada koronavirustartunta.

– Rokottamattomien on hyvä välttää korkean riskin tilanteita, koska heillä on täyden rokotussarjan saaneita merkittävästi suurempi riski joutua sairaalahoitoon vakavan taudinkuvan takia. Esimerkiksi ilta- tai yöelämään lähteminen ilman koronarokotteen suojaa on tällä hetkellä riskialtista, Helve sanoo.

Rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 84 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 72 prosenttia kaksi rokoteannosta 6.10. mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on huonompi. Sairaanhoitopiirin koronasivuston mukaan kaksi rokotetta on saanut 68,8 prosenttia.

Torstaina uusia koronatapauksia on todettu koko maassa 689. Tällä alueella uusia yksittäisiä tapauksia on ollut Haapavedellä, Nivalassa, Kalajoella ja Ylivieskassa.