Kalajoen kulttuuritarjonta vilkastuu kovaa vauhtia – 16. syyskuuta oli vilkkain päivä kirjastoissa sitten koronaviruspandemian alkamisen jälkeen



Kaupunginkirjaston palveluiden ja tilojen käyttö on palaamassa entisiin uomiinsa

Kalajoen kaupunginkirjaston palveluiden ja tilojen käyttö on palaamassa entisiin uomiinsa. Kulttuuritarjonta on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle ja loppusyksylle on paljon tapahtumia.