"Kymmenen miljardin turhakeostos ei puhuta" – Kalle Lehtonen ottaa lukijoiden palstalla tiukasti kantaa hävittäjäkauppoihin



On kyllä maailman ihme, etteivät hävittäjäkaupat puhuta, mutta surraan muuta velanottoa. Mikä siinä on, ettei kansaa kiinnosta, vaikka tietoa on aiheesta saatavana, vaietaan oikein perusteellisesti.