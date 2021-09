Satamakirkkotoiminta on päättynyt Kalajoen satamassa



Satamakirkkotoiminta on päättynyt Kalajoen satamassa. Kirkko on ollut suljettuna koronaepidemian vuoksi jo 1,5 vuotta. Satamatoiminnassa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, kun laivat ovat satamassa entistä lyhyempiä aikoja, internet-yhteydet pelaavat laivoilla ja merimiehiä käy satamakirkolla vähäisemmin.