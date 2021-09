"Heinäkuun kuuma ja sateeton jakso löi kynsille" – Kesän korventava kuumuus ja kuivuus näkyvät vilja- ja perunasadossa – Syksyn säät uhkaavat yhä perunasatoa



Pekka Nikulan mukaan viljasadossa on ollut suurta peltojen välistä vaihtelua tänä vuonna, mutta kaiken kaikkiaan viljasato jäi tavallista heikommaksi.

Kuuman ja kuivan kesän vuoksi viljasadossa on ollut Ylivieskassa ja lähikunnissa suurta vaihtelua tänä vuonna, eikä perunakaan säästynyt kuivuudelta. Maaseutuasiamies Pekka Nikulan mukaan alueen viljasato on jäänyt keskivertoa heikommaksi, mutta vaihtelu on suurta.