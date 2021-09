Miten liikenteen päästöjä pitäisi vähentää? Aila Orabi ottaa aiheeseen kantaa lukijoiden palstalla: "On hyvä pitää asiat yksinkertaisina ja konkretisoida"



Liikenteen osuus päästöistä Euroopassa ja Suomessa on neljännes. Se on ainoa sektori, jonka päästöt ovat kasvussa, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikki elinkeinoelämän toimijat ovat yhdessä etsimässä keinoja ja ratkaisuja, joissa ilmastomuutoksen hillitseminen ja torjunta ovat keskiössä.