Luonto hoitaa, hoidetaan me luontoa – "Luonto ei halua meidän roskiamme eikä tarvitse puumerkkejämme", muistuttaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessa



24. 9. 2021 Suomalaisten luontoyhteys on noussut uusille askelmille pitkään jatkuneen koronapandemian aikana. On hienoa, että yhä useampi ihminen on löytänyt luonnon ja metsät.