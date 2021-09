Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – Tartuntoja pääasiassa nuorilla rokottamattomilla

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä suosittelee, että illanviettoja ja kokoontumisia vältettäisiin etenkin nuoremmissa ikäryhmissä – niiden kohdalla, joissa rokotuskattavuus on 80 prosentin tavoitetta alemmalla tasolla. Rokotuskattavuuden näkee Soiten koronarokotusmittarista.

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. Koronavirustilanne on edelleen vakava Soiten alueella. Tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla ja rokottamattomilla.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 38 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on 96 per 100 000 asukasta. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin yhteensä 1 427 kappaletta, positiivisten osuus testeistä on noussut 2,6 prosenttiin. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 85 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yksi koronaviruspotilas.

Koronavirustartuntoja esiintyy pääasiassa rokottamattomien tai vasta hiljattain rokotuksen saaneiden keskuudessa. Tartunnan saaneiden keski-ikä on tällä hetkellä 32 vuotta.

Tartuntoja on todettu eniten 10–19-vuotiailla (42 %) sekä 20–29-vuotiailla (21 %). Tartunnoista suurin osa oli perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja.

Toiseksi suurin tartuntalähde on viime aikoina ollut erilaiset vapaa-ajan kokoontumiset.