Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – Alle 30-vuotiaille terveille miehille ei suositella kolmatta rokotetta

Pohjois-Pohjanmaalla valmistaudutaan käynnistämään koronarokotusten kolmas rokotuskierros.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan kolmas rokoteannos annetaan sellaisille 12 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden immuunivaste on jonkin taudin tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut. Tällaisia ovat esimerkiksi elin- ja kantasolusiirron saaneet tai aktiivisessa syöpähoidossa olevat henkilöt.

Kolmas annos voidaan antaa immuunipuutteiselle henkilölle, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Lisäksi kolmatta rokoteannosta tarjotaan niille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokotteen lyhyellä, 3-4 viikon väliajalla vuoden alussa. Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Kolmatta rokotetta ei tällä hetkellä suositella alle 30-vuotiaille, perusterveille miehille, vaikka he työskentelisivätkin sote-alalla.

Taustalla on THL:n ohjeistus, jonka mukaan mRNA-rokotteen saaneilla on raportoitu hyvin harvinaisena haittavaikutuksena nuorten miesten sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia. Koska nuorilla vakavan koronataudin riski kahden rokoteannoksen jälkeen on pieni, on alle 30-vuotiaat miehet rajattu kolmansia rokoteannoksia koskevan suosituksen ulkopuolelle toistaiseksi. Rajoitus ei koske voimakkaasti immuunipuutteisten kolmatta rokoteannosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rokotteena kolmansiin rokotuksiin käytetään Modernan rokotetta.

Käytännössä koronarokotuksista vastaavat alueen kunnat, joten tarkemmat tiedot koronarokotusten aikataulusta ja myös mahdollisuudesta kolmosrokotteeseen kannattaa tarkistaa esimerkiksi oman kunnan verkkosivuilta.

Oulun yliopistollinen sairaala käynnistää kolmannet rokotukset henkilöstölleen jo tällä viikolla.