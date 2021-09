Kallio muistuttaa koronaohjeista: Sairaana ei tule osallistua varhaiskasvatukseen, kouluun, töihin tai harrastuksiin

Ylivieskassa, Sievissä, Nivalassa ja Alavieskassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio muistuttaa alueensa asukkaita maanantaina antamassaan tiedotteessa korona-ajan ohjeista.

Kallion alueella ei todettu viikonlopun aikana uusia koronavirustartuntoja. Koronanäytteenotossa kävijöiden määrä jäi vähäiseksi perjantain ja viikonlopun aikana, mutta maanantaina testiin hakeutujien määrä on jälleen lähtenyt nousuun.

Kallio toteaa tiedotteessaan, että kouluun tai päivähoitoon saa palata, kun on oireeton.

– Jos koronavirus on poissuljettu testillä, lapsi saa palata kouluun tai päivähoitoon, kun oireet ovat selvästi helpottamassa. Jos useampi henkilö samassa perheessä sairastaa yhtä aikaa, riittää, että yksi perheestä testataan. Jos näyte on positiivinen, perhe jää karanteeniin ja kaikki oireiset perheenjäsenet testataan.

– Keskeinen ohje kaikille alueemme asukkaille on edelleen se, että sairaana ei tule osallistua varhaiskasvatukseen tai mennä kouluun, töihin tai harrastuksiin. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio suosittelee, että päivähoitoon, kouluun, töihin tai harrastuksiin palataan vasta oireettomana, tartunnan aiheuttajasta riippumatta. Näin voidaan välttää muiden sairastuminen, poissaolot ja mahdolliset altistumistilanteet. Myös omasta rokotussuojasta on tärkeää huolehtia. Koronarokotteet suojaavat tehokkaasti taudin vakavalta muodolta ja ehkäisevät myös taudin leviämistä, Kallio tiedottaa.

Koronanäytteenoton kriteereitä yhtenäistetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Linjauksen mukaisesti kaikki hengitystieoireiset sote-alalla työskentelevät ja kaikenikäiset pandemiapoliklinikan potilaat testataan, mutta muuten testauksen tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi rokotussuojan tilanne. Jos oireinen henkilö haluaa koronavirustestaukseen, testi tehdään.

Yli 12-vuotiaat hengitystieoireiset potilaat ohjataan koronanäytteenottoon, mikäli he ovat rokottamattomia tai ovat saaneet vain yhden rokoteannoksen, eivätkä ole sairastaneet COVID-19-infektiota. Koronatesti otetaan myös, mikäli potilas on sairastanut koronainfektion yli kuusi kuukautta aiemmin tai jos potilas epäilee koronavirustartuntaa ja haluaa testaukseen.

– Jos henkilö on saanut kaksi koronarokotetta ja toisesta rokotuksesta on kulunut yli viikko, koronatestiä ei pääsääntöisesti tarvita. Testiin ohjataan kuitenkin esimerkiksi silloin, jos oireinen henkilö työskentelee sote-alalla, on altistunut koronavirukselle edeltävän kahden viikon aikana tai mikäli rokotesuojan epäillään olevan heikko henkilön perussairauden tai hoidon vuoksi. Testi tehdään myös silloin, jos potilas tulee osastohoitoon koronavirusoireiden vuoksi, tai jos potilas sairastuu osastohoidon aikana koronavirusinfektion oireisiin.

– Alle 12-vuotiaalta hengitystieoireiselta henkilöltä otetaan näyte, jos on tiedossa koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon aikana tai jos lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole kahden rokotteen tai sairastetun koronavirustaudin ja yhden rokotteen antamaa suojaa. Jos asia jää epäselväksi, lapsi ohjataan testaukseen.