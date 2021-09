Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaksi kertaa siirretyt Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirin kesäjuhlat vietettiin tällä viikolla Kitinkannuksessa. Samalla juhlien nimi muuttui syysjuhlaksi. Kitinkannus on aloittanut toimintansa Kannuksen Kitinkankaalla vuonna 1991. Vuoteen 2004 saakka Kitinkannus toimi Kannuksen Veljeskodin nimellä ensisijaisesti sotiemme invalidien, veteraanien, lottien ja heidän puolisoidensa hoitajana ja kuntouttajana.

– Piirin alueella on edelleen 20 sotainvalidia, 156 heidän puolisoa tai leskeä ja 116 tukijäsentä. Sotainvalidien hoito on Suomessa erittäin laadukasta. Erityisesti täytyy kiittää niitä kaukonäköisiä vapaaehtoisia, jotka perustivat Kitinkannuksen 30 vuotta sitten, piirin puheenjohtaja Esko Hirviniemi sanoi.

Hirviniemellä on huoli Kitinkannuksen tulevaisuudesta uusien sote-ratkaisujen paineessa.

– Nyt tarvitaan talvisodan yhteishenkeä hyökätä samaan suuntaan. Kitinkannus täydentää erinomaisesti alueen terveydenhuoltojärjestelmää.

Suomessa me kunnioitamme toinen toisiamme, eriarvoisuus on paljon suurempaa muualla. Minulle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Väinö Aronen sotaveteraani

SotaveteraaniVäinö "Olle" Aronen, 97, Perhosta muisti hyvin, kun piirissä reilu 30 vuotta sitten suunniteltiin Veljeskotia Kannukseen.

– Se oli silloin päättäväisten ja isänmaallisten ihmisten voimannäyte, josta saamme nauttia yhä.

Ilman teitä Suomen maa olisi miehitetty, oma äidinkieli riistetty ja suomalaiset laitettu pakkotyöleireille. Tiitus Konttila lukiolainen

Aronen piti tunteikkaan puheen juhlayleisölle.

– Aina kun olen palanut lentokoneella Suomeen, aina on tippa tullut silmäkulmaan. Ei näin hyvää maata kuin Suomi ole muualla. Suomessa me kunnioitamme toinen toisiamme, eriarvoisuus on paljon suurempaa muualla. Minulle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, Aronen sanoi.

Aronen ilahtui erityisesti lukiolaisen Tiitus Konttilan puheesta ja hän piti erityisen tärkeänä, että sotaveteraanien perintö jatkuu tuleville sukupolville, kun vääjäämättä sodassa käyneet katoavat keskuudestamme.

– Olitte hädin tuskin minun ikäiseni, kun jouduitte rintamalle. Jos teidän sukupolvenne ei olisi ollut niin vahva, niin Suomi ei olisi tässä tilanteessa, jossa olemme maailman onnellisin ja hyvinvoinnin maa.

Jatkosodassa Keski-Pohjanmaalta lähti jalkaväkirykmentti 29, johon myös Konttilan isovanhempien isät kuuluivat.

Huomionosoitukset Pienoislipun vapaudenristin tunnuksin: Kitinkannus. Ansioristi: Rauno Känsäkoski (Kaustinen). Suuri ansiomerkki: Airi Alpua (Nivala). Kultaiset ansiomerkit: Kitinkannuksen työntekijät Terttu Ranta-Nilkku, Merja Vähätiitto. Yhteistyöstä veteraanien hyväksi Juha Möttönen, Sakari Hannula, Jukka Huhta. Standardit: Markku Kallinen, Pentti Lähetkangas, Roope Alpua, Seppo Kauppila, Esko Ruokoja.

– Emme olisi tässä ilman maanpuolustustahtoanne. Emme voi kiittää liikaa teitä siitä, mitä olette Suomen itsenäisyyden eteen uhranneet. Ilman teitä Suomen maa olisi miehitetty, oma äidinkieli riistetty ja suomalaiset laitettu pakkotyöleireille, Konttila sanoi puheessaan.

Juhlassa olleet sotainvalidit ja heidän puolisonsa sekä lesket. Edessä vasemmalta: Väinö Aronen (Perho), Lauri Mäki-Eskeli (Kannus), Tauno Junnikkala (Nivala), Edvin Ilola (Reisjärvi). Toinen rivi vasemmalta: Elsa Mäkelä (Kannus), Martti Nikula (Ylivieska), Kauko Lintilä (Toholampi), Pentti Pajunpää (Sievi). Kolmas rivi vasemmalta: Raili Tikanmäki (Haapajärvi), Kaino Leppilampi (Ylivieska), Sievä Leskinen (Ylivieska), Terttu Nikkarikoski (Sievi), Laila Määttälä (Toholampi). Takarivi vasemmlta: Anna Kolppanen (Kannus, Himanka), Outi Mäki-Eskeli (Kannus), Tellervo Korvinen (Kalajoki), Eila Kinnunen (Kannus). Joni Mäki-Petäjä

Osa palkituista. Merja Vähätiitto, Terttu Ranta-Nilkku, Airi Alpua, Pentti Lähetkangas, Olli Joensuu ja Katri-Helena Syri. Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen kaupunginjohtaja ja entinen puolustusministeri Jussi Niinistö on havainnut reilun vuoden aikana, että Keski-Pohjanmaalla maanpuolustustahto on edelleen korkealla tasolla.

– Tämä tahto nivoutuu kiinteästi yleiseen asevelvollisuuteen. Onneksi selkeä enemmistö Suomen kansasta tukee yleistä miesten asevelvollisuuteen perustuvaa järjestelmää, jota naisten vapaaehtoinen asepalvelus hienolla tavalla täydentää.

Niinistön puheesta huokui syvä kunnioitus paikallaoleviin sotainvalideihin ja Kitinkannuksen hoitotyöhön.

– Veteraanisukupolvi on jättänyt meille hyvän maan ja veloittavan perinnön. Meidän nuorempien sukupolvien tehtävä on huolehtia on, ettei tuo perintö valu hukkaan. Suomen puolustus on meidän suomalaisten käsissä eikä kenenkään muun, Niinistö sanoi.

Jussi Niinistö on huomannut maanpuolustustahdon olevan korkealla tasolla Keski-Pohjanmaalla. Joni Mäki-Petäjä

Piirin puheenjohtaja Esko Hirviniemi peräänkuulutti yhteistyötä Kitinkannuksen tulevaisuuden haasteisiin. Joni Mäki-Petäjä

Tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksia. Pienoislipun vapaudenristin tunnuksin sai Kitinkannus, jonka nykyinen toimitusjohtaja Katri-Helena Syri vakuutti, että kaikki sotainvalidit hoidetaan kunniakkaasti loppuun saakka Kitinkannuksessa.

Ansioristit myönnettiin kaustislaiselle Rauno Känsäkoskelle. Suuri ansiomerkki nivalalaiselle Airi Alpualle. Kultaiset ansiomerkit työntekijöille Terttu Ranta-Nilkulle ja Merja Vähätiitolle sekä Juha Möttöselle, Sakari Hannulalle ja Jukka Huhdalle.

Standardit myönnettiin Markku Kalliselle (Kälviä), Pentti Lähetkankaalle (Reisjärvi), Roope Alpualle (Nivala), Esko Ruokojalle (Kälviä) ja Seppo Kauppilalle (Kannus).

Loppusanat lausui perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Kallinen. Perinneyhdistys ottaa tulevaisuudessa yhä enemmän vastuuta piireiltä sotainvalidien perinnön vaalimisesta.

Lopuksi laulettiin perinteinen Veteraanin iltahuuto, joka kaikui ylväästi Kitinkannuksen juhlasalissa.

Piirin toiminnanjohtaja Maija Paasila ja Väinö Aronen. Joni Mäki-Petäjä