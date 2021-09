Soiten alueelta on kaksi koronaviruspotilasta sairaalahoidossa. Tartunnat jylläävät alueellamme edelleen. Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 36 koronavirustartuntaa.

Tartunnoista 29 prosenttia todettiin 30–39-vuotiailla ja toiset 29 prosenttia 50–59-vuotiailla. Kaikkiaan tartunnan saaneiden ikähaitari oli 8-85 vuotta. Suurin osa tartunnan saaneista oli rokottamattomia tai yhden rokoteannoksen saaneita.

Suurin osa tartunnoista oli perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja.

Toiseksi suurin tartuntalähde oli työpaikat.

– Kehotammekin alueen työnantajia ja esimiehiä ohjaamaan työntekijöitä koronatestiin vähäisilläkin hengitystieoireilla. Koronatestin tulosta odottaessa on pysyttävä kotona, muistutetaan Soitesta.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana koronavirustartuntoja on todettu 55 henkilöllä. Noin kaksi prosenttia koronavirustesteistä on positiivisia tuloksia.

Tällä hetkellä tartuntaketjujen jäljitettävyys on 75 prosenttia.

Koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Maanantaista alkaen toisen rokoteannoksen voi saada kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 83,7 prosenttia.

Toisen rokotusannoksen on saanut 70 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.

Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 71,5 prosenttia väestöstä ja toisella annoksella 58 prosenttia.

– Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla. Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Walk-in-päivissä annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa todettiin perjantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Viikonlopun aikana alueella ei uusia tartuntoja todettu.

Kallion alueella koronarokotuksia annetaan taas tällä viikolla ilman ajanvarausta. Rokotuskattavuus peruspalvelukuntayhtymän kunnittain:

Alavieskassa 1. rokoteannoksen on saanut 65,4 prosenttia. ja 2. rokoteannos 52,5 prosenttia väestä.

Nivalassa 1. rokoteannoksen on saanut 60,2 prosenttia ja 2. rokoteannoksen 47,4 prosenttia. Sievissä 1. rokoteannoksen on saanut 54,7 % ja toisen rokotteen 42,7 prosenttia väestä. Ylivieskassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 63,9 % ja 2. rokoteannoksen 50,2 prosenttia.