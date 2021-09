KPK Mediat muuttaa koronauutisointiaan – Päivittäisten tartuntamäärien seurannasta luovutaan

KPK Mediat muuttaa koronauutisointiaan 7.9.2021 alkaen. Syynä on se, että pandemiassa on siirrytty vaiheeseen, jossa pelkät tartuntojen määrät eivät kuvaa koronatilannetta tai sen aiheuttamia seurauksia.

Yhteiskunta on avautumassa ja olemme matkalla jälleen uuteen normaaliin. Uutisointi noudattaa näitä näkemyksiä.

– Korona-aika on kestänyt kauan, ja nyt oli aika tarkistaa linjauksia. Olemme arvioineet elo-syyskuun aikana sitä, mikä kertoo parhaiten vallitsevasta koronatilanteesta. Nyt on aika lakata julistamasta yksittäisiä tartuntoja. Rokotusten edistyminen ratkaisee tilanteen normalisoitumisen parhaiten, KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas kommentoi.

Viranomaiset ovat arvioineet, että rokotekattavuus on tällä hetkellä koronatilannetta kuvaava mittari. Tämän vuoksi KPK Medioiden lehdissä tullaan seuraamaan viikoittain toiminta-alueen rokotusmääriä kunnittain sekä kuntayhtymittäin ja siten, kuinka rokotukset edistyvät eri ikäryhmissä.

KPK Medioiden toimituksissa kerrotaan tartuntamääristä ainoastaan viikoittain tehtävissä koosteissa. Myös sairaalahoitoon joutuneiden määriä sekä kuolleiden määriä seurataan. Päivittäisten tartuntamäärien seuranta lopetetaan. KPK Medioiden lehdet uutisoivat koronatilanteeseen liittyvistä suurista muutoksista, kuten alueellisista isoista ryppäistä.

– KPK Medioiden lehdissä on pidetty koronauutisointia hyvin tärkeänä koko puolentoista vuoden ajan. Erityinen fokus on ollut siinä, että lehdet ovat auttaneet ihmisiä toimimaan. Toivottavasti myös viranomaisille on ollut apua julkaisemistamme ohjeistuksista. Ohjeita sisältäneet jutut on linjattu digissä maksuttomiksi, jotta mahdollisimman moni saisi tärkeän informaation.

– Korona on saanut ajattelemaan journalistien ja medioidemme työtä perusteellisesti. Tiettyinä erityisen hankalina kriisin aikoina olemme todella kokeneet voivamme auttaa ihmisiä selviytymään. Juttuja on luettu paljon, ja arvostamme tietysti sitä, että faktapohjaisella journalismilla on kysyntää, Ojutkangas toteaa.

Viranomaistiedotukset uutisoidaan edelleen maksuttomina suorina lähetyksinä verkossa niin kuin tähänkin asti. Koronan aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten uutisointia jatketaan.

– Vaikeiden aikojen jälkeen on syytä kertoa myönteisistä asioista, joita normaaliin elämään paluu aiheuttaa. Toivon näkökulmaa tarvitaan, kun meitä kaikkia on tavalla tai toisella koeteltu, Ojutkangas sanoo.