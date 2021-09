Kauppojen yössä käy kova hyörinä ja vetonauloja riittää: "Lähdin juuri tämän takia liikenteeseen" – Katso kuvat markkinatunnelmasta



Ylivieskan Kauppojen yö on käynnistynyt aurinkoisessa, joskin tuulisessa, säässä ja mukavissa tunnelmissa. Tapahtuma on jälleen houkutellut paikalle paljon markkinaväkeä vauvasta vaariin, mutta alkuillasta liikkeellä on erityisen paljon lapsiperheitä ja nuoria.