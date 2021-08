Maailmanmestari Atte Ohtamaa myönsi, että paluu Nivalan jäähalliin monen vuoden tauon jälkeen jännitti: "Se on kuitenkin se paikka, mistä kaikki on alkanut"



Reilut 1 000 ammattilaisottelua on Atte Ohtamaa urallaan pelannut Eliteprospects-sivuston mukaan. Kun kotimaisen liigan lisäksi kokemusta on KHL:stä, Sveitsin pääsarjasta sekä maajoukkueesta, on Ohtamaa ennättänyt urallaan pelaamaan aika monessa jäähallissa ja areenassa.