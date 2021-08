Niva-Kaijan yläkoulu Nivalassa palaa lähiopetukseen maanantaina, koska koulun osalta tartuntatilanne on rauhoittunut, eikä sululle ole enää tartuntatautilain mukaisesti perusteita.

Lähiopetukseen maanantaina 30. elokuuta voivat palata ne oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat, joiden altistuskaranteeni on maanantaihin mennessä päättynyt. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta muistutetaan, että kouluun voi palata vain terveenä.

– Maskin käyttö, turvaetäisyys ja hyvä käsihygienia ehkäisevät tehokkaasti tartuntojen leviämistä. Kouluun, varhaiskasvatukseen, töihin tai harrastuksiin ei tule mennä lievissäkään hengitystieinfektion oireissa, tiedotteessa sanotaan ja muistutetaan, että koronanäytteenoton jälkeen on tärkeää pysytellä omaehtoisessa karanteenissa tuloksen valmistumiseen saakka.

Kallio varautuu tiedottamaan koronatilanteesta myös viikonlopun aikana, jos alueen koronatilanteeseen liittyen tapahtuu muutoksia.

Nivalassa perjantaina todetut 11 uutta koronavirustartuntaa liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

Altistustilanteita Nivalassa on tapahtunut koulukuljetuksissa 19. ja 20. elokuuta, kun kyydissä on ollut henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Linja-autossa on ollut sekä koululaisia että muita matkustajia.

Tartunnan saanut matkusti linja-autoilla seuraavasti:

Torstaina 19.8. Ruuskankylä/Maliskylä n. klo 7.15 -> Niva-Kaijan koulu. Liikennöitsijä: Paakinaho.

Torstaina 19.8. Niva-Kaijan koulu noin klo 15 -> Maliskylä/Ruuskankylä. Liikennöitsijä: Paakinaho.

Perjantaina 20.8. Ruuskankylä/Maliskylä n. klo 7.15 -> Niva-Kaijan koulu. Liikennöitsijä: Paakinaho.

Perjantaina 20.8. Niva-Kaijan koulu klo 14 -> Maliskylä/Ruuskankylä. Liikennöitsijä: Oulaisten liikenne. Tämä linja jatkoi Haapavedelle asti.

Jos matkustit edellä mainituilla vuoroilla altistusaikoina, tarkkaile vointiasi ja hakeudu koronatestiin, mikäli oireita ilmenee. Viikonloppuna näytteenottoon pääsee Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.

