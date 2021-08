Koronanäytteenotto ruuhkautunut pahasti Soitessa – Tuloksen saaminen kestää pari kolme päivää

Soiten alueella ei ole todettu keskiviikkona uusia koronavirustartuntoja, mutta testituloksien saamisessa on viivettä. Soiten koronanäytteenotto on ollut erittäin ruuhkautunut viime päivinä, joten tuloksien analysointi on viivästynyt Nordlabin laboratoriossa.

Koronatestituloksen saamisessa voi tällä hetkellä kestää kahdesta kolmeen päivää. Koronavirusnäytteenoton jälkeen on oltava kotikaranteenissa vastauksen saapumiseen asti. Soite pyytää tulosta odottavilta kärsivällisyyttä.

Edelleen on syytä hakeutua koronatestiin viipymättä, mikäli lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita ilmenee. Ajan koronatestiin voi varata Omaolo-palvelusta netin kautta, Soiten koronaneuvontanumerosta 06 828 7499 tai lasten päivystyksestä puhelinnumerosta 06 826 4444.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

sunnuntai 22.8.2021 kello 11-12.30 Toivosen eläinpuisto ja talonpojanmuseo

Kaikki altistumispaikat löydät täältä.

Mahdollisessa altistumispaikassa vierailleita pyydetään seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin. Mikäli ei ole oireita, vaikka on ollut mahdollisessa altistumispaikassa, ei tarvitse ottaa yhteyttä Soiteen puhelimitse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Riittää, että noudattaa koronasuosituksia eli vähentää lähikontaktien määrän minimiin, välttää tarpeettomia kokoontumisia, huolehtii huolellisesta kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta.

Koronarokotuksen puhelinajanvaraus kaikille ikäryhmille numerossa 06 828 7488 oli avoinna tiistaina 24.8. kello 12–15. Tämä oli viimeinen tiistai, jolloin puhelinajanvaraus oli avoinna tässä numerossa.

Jatkossa rokotukset keskitetään ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin. Halutessaan ajan voi edelleen varata rokotuskeskuksen sihteeriltä puhelinnumerosta 040 804 2821 maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin – kunakin päivänä kello 8–15. Tiistaina soittoaika on 8–12.

Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa on avoinna vuorokauden ympäri.