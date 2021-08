Pakinoistija P. Veitsi muistelee vanhan kansan sutkauksia ja sananparsia: Joka keitetyn paistaa…



pp. veitsi@gmail. com Suomen kieli on rikas. Kieli sisältää lukemattoman määrän sanontoja, sutkauksia ja loruja. Eräs kääntäjä sanoi joskus haastattelussa, että niiden takia suomea on erittäin haastavaa kääntää muille kielille, sillä monia vastaavia sanontoja ei muissa kielissä ole.