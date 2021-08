THL: Ylivieskassa neljä uutta tartuntaa – Tartuntoja myös Kalajoella, Nivalassa ja Pyhäjoella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n torstain puolen päivän raportin mukaan Ylivieskassa on edellisen vuorokauden aikana todettu neljä uutta koronavirustartuntaa.

Kala- ja Pyhäjokilaakson alueella uusia tartuntoja on todettu myös kaksi Pyhäjoella sekä Kalajoella ja Nivalassa kummassakin yksi. Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja kirjattiin 29 ja koko maassa 866.

Ylivieskassa on THL:n seurannan mukaan viime viikonloppuna ja tällä todettu kaikkiaan 24 uutta koronatartuntaa. Muutamia uusia tapauksia THL:n koronakartalle on tullut myös Nivalasta, Kalajoelta, Oulaisista, Alavieskasta, Haapajärveltä ja Pyhäjoelta.

Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Ylivieskassa ilmaantuvuusluku on torstaina jo 294 tapausta 100 000 asukasta kohti 14 viimeisen vuorokauden aikana. Kalajoella ilmaantuvuusluku on 214.

Esimerkiksi Oulussa ilmaantuvuusluku on 147 ja Helsingissä 361.