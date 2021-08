Aluehallintovirasto aloittaa Pohjois-Pohjanmaalla tehostetun ravitsemisliikkeiden valvonnan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoo tehostetusti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sijaitsevia ravitsemisliikkeitä tämän viikon perjantaista alkaen syyskuun loppuun, aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan. Valvontakäynneillä kiinnitetään ensisijaisesti huomiota tartuntatautilain säännösten noudattamiseen, mutta myös alkoholilain säännösten noudattamista valvotaan.

Pohjois-Pohjanmaalla ravitsemisliikkeiden anniskeluajat ovat rajoitettuja koronatilanteesta johtuen. Anniskelu on sallittu puoleenyöhön saakka ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna yhteen asti yöllä.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.