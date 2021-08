Santtu Raitala ja Evartti olivat voitokas kaksikko Ylivieskan 75-raveissa vuosi sitten. Ravikuningas on suosikki myös tällä kertaa. Raitala on avainasemassa myös Ruunakunkkareissa, joissa pihtiputaalaisen ajokkina on Pyörylän Paroni.

Hippos/Suvi Hakkarainen