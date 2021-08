Kalajoella todettu viikonloppuna kymmenen uutta koronatartuntaa – Altistumisia Viihdekeskus Merisärkällä 30. ja 31. heinäkuuta

Kalajoella on viikonlopun aikana on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Näistä ainoastaan yksi liittyy aiempiin ketjuihin ja kyseinen henkilö on ollut edeltävästi altistuskaranteenissa.

Muut tautitapaukset kytkeytyvät Viihdekeskus Merisärkälle 30.7. ja 31.7. illoille. Henkilöt, jotka ovat vierailleet tuolloin Merisärkällä ovat hyvin todennäköisesti altistuneet koronaviruspositiiviselle henkilölle ja heillä on suurentunut riski sairastua. Heitä kehotetaan hakeutumaan testiin erittäin matalalla kynnyksellä lievissäkin oireissa ja rajoittamaan sosiaalisia kontakteja, kunnes testivastaus on valmistunut.

Koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti koko maassa. Kalajoen kaupunki muistuttaa riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä kasvomaskin käyttämisestä paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.