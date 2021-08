Naiset tekivät Nivalan Tillarin täyteen päitä – Kahden naisen naiseudesta tekemä näyttely on liki pelkkiä päitä, grafiikkaa ja keramiikkaa



Next

"Mulla on keramiikkapäitä ja Jaanalla grafiikkapäitä." Jaana Vähäsöyrinki ja Jaana Öljymäki.

"Mulla on keramiikkapäitä ja Jaanalla grafiikkapäitä." Jaana Vähäsöyrinki ja Jaana Öljymäki.

– Meillä on päitä kummallakin, mulla keramiikkapäitä ja Jaanalla grafiikkapäitä. – Että päät on pääasiassa. Näin sanailevat keraamikko Jaana Vähäsöyrinki ja graafikko Jaana Öljymäki, kun he pystyttävät yhteisnäyttelyään Tillarigalleriaan.