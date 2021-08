Nivalalaislähtöisen Kerttu Saalastin nimikkopalkinnolla tunnustusta mikroyrittäjille – "Toivon, että saamme paljon hyviä ehdotuksia palkinnon saajiksi"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden palkinto jaetaan tulevana syksynä, tiedottaa Kerttu Saalasti Instituutti. Palkinnon myöntävät Kerttu Saalasti Instituutti ja Kerttu Saalasti Säätiö.

Palkinnon saajan valinnassa otetaan huomioon teon valtakunnallinen merkittävyys, uutuusarvo, saavutetut tulokset ja vaikuttavuus. Saajana voi olla yhteisö, yksityinen henkilö tai henkilöt. Palkinnon saajaa voi ehdottaa yksityinen henkilö tai organisaatio.

– Palkinnolle on tilausta. Mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria on syytä vahvistaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kerttu Saalasti -palkinto on odotettu mahdollisuus huomioida tätä työtä tekeviä henkilöitä ja yhteisöjä. Toivon, että saamme paljon hyviä ehdotuksia palkinnon saajiksi, sanoo Kerttu Saalasti Säätiön puheenjohtaja, Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Palkintona jaetaan 5000 euroa sekä taiteilija Kalervo Kallion tekemä Marjanpoimija-reliefi. Ehdotusten jättöaika avautuu 2.8. ja ehdotuksia voi lähettää elokuun loppuun asti.

Kerttu Saalasti oli nivalalaislähtöinen kansanedustaja, opetusministeri ja opetusneuvos. Hänen vanhempansa olivat presidentti Kyösti Kallio ja Kaisa Nivala.