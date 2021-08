Muutama uusi koronatartunta viikon aikana jokilaaksoissa – Torstaina ei yhtään uutta tapausta

Koronatilanne on pysynyt kohtuullisen rauhallisena Kala- ja Pyhäjokilaakson alueella, vaikka koko maan tartuntamäärät ovat voimakkaasti nousseet. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa todetut tartunnat ovat kasvussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina 752 uudesta tartunnasta. Keskiviikkona kirjattiin koko epidemia-ajan korkein tartuntamäärä 872 tapausta.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin torstaina 21 uutta tapausta edellisen vuorokauden aikana. Kahden viikon aikana tartuntoja on kirjattu maakunnassa kaikkiaan 236. Ilmaantuvuusluku on 57,3. Epidemia on maakunnassa edelleen perustasolla.

Jokilaaksojen kunnissa ei torstain päivityksen mukaan ollut yhtään uutta tartuntaa edellisen vuorokauden aikana. Edellisen seitsemän vuorokauden aikana kirjattiin alueella kaikkiaan 13 uutta tartuntatapausta.

Niistä neljä on Kalajoella, neljä Oulaisissa, kolme Ylivieskassa ja yksi sekä Alavieskassa että Sievissä.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että Nivalan koronarokotuspaikka muuttuu 10. elokuuta alkaen. Rokotukset annetaan jatkossa neuvolassa. muutos koskee myös tehosterokotuksia.