Kalajoen maastopalossa tilanne säilynyt vakaana ja rauhallisena – Muutamia palopesäkkeitä löytynyt, sammutustyöt jatkuvat kuluvan viikon intensiivisinä

Kalajoen maastopalopaikalla tilanne on säilynyt vakaana ja rauhallisena. Aluetta vartioidaan edelleen niin maan tasalta kuin ilmasta käsin dronella ja palovalvontalentokoneella useita kertoja päivässä. Muutamia palopesäkkeitä on löytynyt ja niitä raivataan ja sammutetaan. Viimeisimmän mittauksen mukaan paloalue on 293 ha.

Henkilöstömäärää on pystytty laskemaan ja huomisesta eteenpäin kentällä on 15 pelastustoimen henkilöä, yön aikana vähemmän. Paikanpäällä reservissä ei enää ole väkeä, sillä tilanteen ei odoteta laajentuvan äkkiä. Tarvittaessa paloasemilta on mahdollista lähettää lisää henkilöstöä ja letkulinjat ovat maastossa valmiina.

Paloasemien yksiköitä on palautettu asemille huoltoon ja hälytysvalmiuteen. Yksi kaivinkone on alueella töissä. Lisäksi puolustusvoimilta on yhä käytössä kaksi telakuorma-autoa, jotka ovat valmiudessa toimimaan, jos maastoon pitäisi kuljettaa pumppuja tai muuta kalustoa.

Tuulimyllyn pohjan valutöiden aloittamiselle annettiin eilen lupa. Työmaa sijaitsee noin 1,8 kilometrin päässä paloalueen reunasta. Myös tuulimyllyteiden rakentamiseen on annettu lupa Kortesalmen eteläpuolella.

Vaikka tilanne on rauhallinen, kestää työ alueella vielä pitkään. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja mahdollisiin muutoksiin ollaan valmiita reagoimaan nopeasti. Maastosta johtuen on arvioitu, että sammutustyöt jatkuvat ainakin kuluvan viikon intensiivisinä.