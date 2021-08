Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen sunnuntaiaamuna: Kalajoen maastopalon tilanteessa ei olennaisia muutoksia yön aikana – Lähipäivät ja niiden säät ratkaisevia palon kannalta

Metsäpalon sammuttamista Kalajoella on jatkettu katkeamattomasti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Sunnuntaiaamuna pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo, että kentältä ei ole hänelle tiedotettu, että tilanne olisi mitenkään olennaisesti muuttunut. Lauantaipäivän aikana keskityttiin pääasiassa paloalueen järjestelmälliseen sammuttamiseen sekä rajoituslinjojen pitämiseen. Jokilaaksojen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoi lauantai-iltana Twitterissä, että maastopalotilanne on vakaa ja leviämisriski on pienentynyt. Haapasen mukaan lähipäivät ja niiden säät ovat ratkaisevia. Aikaisemmin iltapäivällä pelastuslaitoksen tiedotteessa todettiin, että ennusteiden mukaan lähipäivien säät ovat sammuttajille suosiollisia.

#Kalajoki maastopalotilanne vakaa, leviämisriski pienentynyt! Lähipäivät ja säät ratkaisevia. Järjestelmällinen sammutus menossa. Tehty maansiirtokoneilla kulkuväyliä, juuri äsken alkoi n. 1 km:n pituisen 110 mm runkoletkun levittäminen alueelle. @Jokipelastus @JokilaaksojenP MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy July 31, 2021

Paloaluetta saatiin lauantaina jonkin verran pienennettyä. Haapasen mukaan kyseisen kaltaisessa maastossa on kuitenkin vaikeaa ja tarpeetontakin yrittää täysin tarkkaan määritellä, minkä kokoiselta alueelta paloa on saatu väistymään.

– Tuollaisessa maastossa se on vähän arvailua. Ja voi olla että kun kääntää selkänsä, palo roihahtaa uudelleen.

Henkilöstöä on paikalla noin 100 henkilöä työvuoroa kohden. Maastossa työskentelee viisi pelastusjoukkuetta ja joukkueita johdetaan pelastuskomppanian johtopaikalta. Apuna toiminnassa on laaja huoltoverkosto ja henkilöstöresursseja koordinoiva toimisto.

Toiminnan haasteita ja monipuolisuutta kuvaa pelastuslaitoksen mukaan muutama yksityiskohta päivän tapahtumista. Toinen ”Mörkö”, eli sammutussäiliöllä varustettu metsäkone, upposi kesken työn ns. suohon ja myös sitä pois vetävä kaivinkone. Molemmat koneet on saatu vahingoittumattomina pois upoksista. Alueelle on perustettu märkien varusteiden kuivausteltat. Ympäristösyistä on hankittu festivaalialueiltakin tuttuja ”bajamajoja” maastoon.

Puolustusvoimat antavat edelleen virka-apua kahdella virka-apuosastolla. Helikopterit on tässä vaiheessa vapautettu ns. reserviin. Ilmatiedustelu suoritetaan palovalvontakoneilla.

Sammutustyö on tässä vaiheessa letkujen ja suihkuputkien avulla tehtävää vedellä sammuttamista ja palopesäkkeiden esille kaivamista sekä käsin, että konevoimalla. Kaatumisvaarassa olevat puut raivataan ennalta pois, jotta vältetään niiden kaatuminen sammuttajien päälle. Konekalustolla on tässä vaiheessa tärkeä rooli sammutustyössä.

Savumuodostus on vähentynyt merkittävästi.

– Tilanne on rauhallinen, ja paloalue pienenee. Sää on ollut meille edullinen, ja jos sää jatkuu tällaisena, tilanne vaikuttaa positiiviselta, kertoi Petri Lehkonen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta iltapäivällä kahden aikaan.

Tie 7720 Raution ja Korvenkylän välillä on jouduttu lauantaina yhden jälkeen sulkemaan liikenteeltä. Sunnuntaiaamuna tie on edelleen suljettuna.

– Sivullista liikennettä on ollut yllättävän paljon. Tie on yksisuuntainen ja toimii liikenteenohjauksella, joten sinne ei haluta mitään ylimääräistä, Lehkonen sanoi.

Yöllä paikalla on keskitytty edelleen lähinnä paloalueen reunojen sammuttamiseen ja aikaisemmin tehtyjen rajoituslinjojen pitämiseen, mutta myös paloalueen sisällä olevien palopesäkkeiden sammutusta on päästy yöllä aloittamaan. Rajoituslinjat ovat pitäneet, ja tilanne on ollut vakaa.

– Tilanne on pysynyt aika samanlaisena. Meillä on ollut iso porukka töissä läpi yön. Varmistelemme nyt, että palo ei pääse leviämään, kertoi päivystävä palomestari Tapani Lehtelä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta lauantaiaamuna.

Paloalueen kooksi on viimeisimmässä Rajavartiolaitoksen helikopterilla tehdyssä tilannearviossa tarkentunut 290 hehtaaria, minkä kerrotaan olevan jo tarkka arvio. Maastopaloalueelle siunaantui sadetta perjantaina aamupäivällä ja alkuillalla.

– Sateesta oli hyötyä, sillä se kasteli ympäristöä. Kyseessä on kuitenkin turvemaa, jossa palo on syvemmällä. Sateet eivät riitä sitä sammuttamaan. Sade kuitenkin auttoi siinä, että se estää paloa leviämästä. Toiveena on, että sataisi vielä lisää, Lehtelä sanoo.

Sade kasteli maanpinnan yläpuolista palavaa materiaalia, mikä pienentää esimerkiksi latvapalon riskiä huomattavasti. Aiemmin tällä viikolla tuli pääsi etenemään myös latvapalon kautta.

Viimeisin ilmatiedustelutiedon perusteella laadittu paloalueen kartta. Outi Yli-Arvo

Eilen illalla pelastuslaitokselta arvioitiin, että paloa on varauduttava sammuttamaan viikonlopun yli ja läpi koko ensi viikon. Tästä syystä kaikille muille Suomen pelastuslaitoksille lähetettiin perjantaina virka-apupyyntö ja tiedustelu siitä, millaisia resursseja niiltä on saatavissa käyttöön ensi viikon perjantaihin saakka. Tällä hetkellä kaivataan erityisesti työvoima-apua.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoi lauantaiaamupäivällä Twitterissä, että myös kansainvälisen avun pyytämiseen on valmistauduttu.

– Sisäministeriö on valmistellut kansainvälisen avun pyytämistä EU -pelastuspalvelumekanismin kautta Ruotsista, jos tilanne pahenee ja palo alkaa levitä. Avun laukaisevat mittarit on sovittu. Lähinnä kyse sammutuslentokoneista, joita on Ruotsissa, hän kirjoittaa.

Muonituksesta huolehtivat Jokilaaksojen ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palokuntanaiset apunaan yksityishenkilöitä. Myös Vapaaehtoiselle pelastuspalvelu Vapepalle on lähetetty pyyntö kartoittaa huolto- ja tukitehtäviin saatavissa olevaa henkilöstöä. Vapepa on 53 vapaaehtoisjärjestön yhteenliittymä.

Myös paikallisten koneyrittäjien työpanosta käytetään edelleen. Lauantaiaamuna paloalueella ja sen välittömässä läheisyydessä työskentelee paikallisten koneyrittäjien kalustosta kolme metsäkonetta, seitsemän kaivinkonetta, kaksi kuorma-autoa ja kaksi pyöräkuormaajaa. Konekalustoa lisätään tarvittaessa aamupäivän aikana.

Pelastuslaitos on arvioinut yhdessä metsä- ja maansiirtoammattilaisten kanssa sitä, mitkä ovat suurimmat riskikohdat palon mahdolliselle leviämiselle. Rajoituslinjojen luomista maastoon on suunniteltu tämän arvioinnin ja lento- sekä maastotiedustelun perusteella. Alueelta puut pyritään käsittelemään siten, että puita voidaan hyödyntää esimerkiksi energiapuuna.

Pelastuslaitos on useasti kuvaillut palon tilannetta sanalla vakaa. Yöllä pelastuslaitos selvensi Twitter-tilillään käyttävänsä termiä vakaa, kun palo ei juuri kyseisellä hetkellä leviä. Hallinnassa palon voidaan sanoa olevan vasta sitten, kun palo ei varmasti enää leviä, vaikka olosuhteet muuttuisivat huonommiksi.

Katso twiitti tästä:

Vakaa=juuri nyt ei palo leviä, hallinnassa=palo ei taatusti enää leviä vaikka olosuhteet muuttuisivat epäedullisemmaksi. Ero ehkä kosmeettinen pelkkinä sanoina. Näin @JarmoHaapanen haluaa ne kuitenkin erottaa tällä keikalla. — Jokilaaksojen pelastuslaitos (@JokilaaksojenP) July 30, 2021

//Klo 7.29. Lisätty pelastuslaitoksen twiitti.

//Klo 9.21 Päivitetty pelastuslaitoksen tiedotteen tiedoilla. Muokattu otsikkoa

//Klo 12.35 Lisätty tiedot kansainvälisen avun valmistelusta. Muokattu otsikkoa

//Klo 17.35 Päivitetty pelastuslaitoksen tiedotteen tiedoilla. Muokattu otsikkoa

//Klo 20.52 Päivitetty uutista pelastusjohtajan twiitin perusteella. Muokattu otsikkoa

//Klo 7.25 Päivitetty sunnuntaiaamun tiedoilla. Muokattu otsikkoa