Kalajoella, Alavieskassa ja Oulaisissa uusia koronavirustartuntoja – Kalajoella mahdollisia altistumisia Onnibussissa

Suomen koronavirustartuntaluvut jatkavat uutta kasvuaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi perjantain päivityksessä 748 uudesta koronavirustartunnasta.

Niistä Kalajoella on todettu kolme, Alavieskassa yksi ja Oulaisissa yksi. Myös Ylivieskassa on todettu viime aikoina lukuisia uusia koronatartuntoja.

Kalajoen kaupungin tiedotteen mukaan Kalajoen kolme uutta tartuntaa on todettu torstaina.

– Kahden viikon sisällä on siten todettu kuusi uutta tartuntatapausta. Torstaina todetut tapaukset liittyvät ensimmäiseen tällä viikolla todettuun ketjuun ja henkilöt ovat olleet edeltävästi altistuskaranteenissa. Odotettavissa on lisää tartuntoja. Yksi tällä viikolla sairastuneista potilaista on sairaalahoidossa oireiden vuoksi. Kyseistä henkilöä ei ole rokotettu.

– Virusvariantti näyttää olevan herkästi tarttuva. Useimmat tartunnalle altistuneet ovat sairastuneet itsekin. Vetoamme altistuneisiin, että he pysyttelisivät huolellisesti karanteenissa. Tapaukset ovat lähteneet liikkeelle muun muassa perhejuhlista. Kalajoella ei ole joukkoaltistumisepäilyä.

– Helsingin Kampista perjantaina 23.7.2021 kello 7.40 lähteneessä ja Kalajoelle noin kello 17.40 saapuneessa Onnibussissa on voinut altistua koronavirustartunnalle. Kehotamme bussissa matkustaneita seuraamaan vointiaan sekä hakeutumaan koronatestiin vähäisistäkin oireista. Korostamme edelleen rokotuskattavuuden tärkeyttä. Erityisesti nuorten tulisi hakeutua rokotettavaksi, Kalajoen kaupunki tiedottaa.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta alkaen 106 008 koronavirustartuntaa.