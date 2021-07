Raution keskusta säästynyt vielä savuhaitalta – Tuuli puhalsi uudelleen syttyneen palon savut merelle päin

Hannu Verronen

Kalajoen maastopalo on näkynyt Raution keskustassa pelastusajoneuvojen liikenteenä ja savuna taivaalla. Raution kyläyhdistyksen sihteeri Vesa Haapakoski kertoo, ettei kylän keskustassa ole ollut vielä maastopalosta savuhaittaa. Haapakoski itse asuu keskustassa Vanhantien varressa. Ilma Raution keskustassa oli vielä torstaiaamunakin raikas.

- Savuhaittaa on ikävä kyllä ollut varmastikin Kalajoen suunnan Kärkisessä ja Pahkamaassa. Kun palo syttyi uudestaan keskiviikkoiltapäivänä, tuuli painoi savuja merelle päin. Savut menivät Kärkistä, Rahjaa ja sen vieressä olevaa Hiekkasärkkien eteläistä aluetta kohti.

Haapakoski toteaa, että maastopalo on näkynyt Raution keskustassa lähinnä pelastuslaitoksen toimintana. Pelastusajoneuvot ovat kulkeneet paloaluettta kohti, Raution Pahkamaahan ja sen suunnassa olevaan Kannuksen Mutkalammille. Poliisit ovat rajoittaneet paloaluetta kohti menevää liikennettä tiesuluin.

Vesa Haapakoski oli torstaiaamuna maastopalotilanteesta melko rauhallisen oloinen. Pahalta hänestä tuntui savusta monille ihmiselle aiheutunut haitta ja palosta aiheutuneet vahingot maanomistajille.

- Me asukkaat täällä emme voi muuta kuin odottaa. Valitettava asia tämä palo on. Hattua täytyy nostaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnalle, että ovat jaksaneet taistella tulta vastaan. Kiitos myös siitä, että tänne ovat saatu sammutustöihin paljon apuvoimia. Tässä täytyy toivoa, että luonto auttaisi pian palon sammuttajia sateena. Sitä on luvattu huomiselle, toivottavasti saamme aiemmin, hän pohti.