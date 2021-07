Padel-villitys tulee ryminällä Ylivieskaan: Uusia kenttiä putkahtelee syksyn aikana useita – Padel-halli on tulossa myös Nivalaan vaikeuksista huolimatta



Petri Sipilä ja Anne Sipilä pelaavat padelia ensimmäistä kertaa. He ovat katsoneet Youtubesta mallia ja säännöt tuntuvat olevan jo hyvin mielessä.

Ylivieska Uusi trendiurheilulaji, padel, on tulossa ryminällä Ylivieskaan takaiskuista huolimatta. Padel Ylivieska Oy:n Ylivieskan liikuntakeskukseen rakennuttama padel-kenttä on otettu käyttöön kesäkuun lopulla, ja se on ollut jo ahkerassa käytössä.