SIA-jäätelöissä etyleenioksidijäämiä – Takaisinveto koskee neljää tuotetta

Kokkolalainen Oy Östman Trading on saanut tiedon, että sen maahantuomista ruotsalaisvalmisteisista SIA-jäätelöistä on löytynyt jäämiä etyleenioksidista. Ruokaviraston tiedotteen mukaan virheen alkuperä on stabilointiaineessa. Etyleenioksidin on todettu olevan pitkäaikaisessa käytössä haitallista terveydelle.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita ja tuote-eriä:

Lemoncurd tuutti, parasta ennen-päiväykset 06.08.2022, 04.02.2023

Lemoncurd 0,5 Litraa, parasta ennen-päiväykset 10.12.2022, 18.01.2023, 02.03.2023, 26.05.2023

Lemoncurd 5 Litraa, parasta ennen-päiväykset 22.04.2023

Mangosorbetti 5 Litraa, parasta ennen-päiväykset 06.11.2022, 15.03.2023

Lisätietoa kuluttajille löytyy markkinoijan tiedotteesta.