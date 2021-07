Saitko huijaustekstiviestin: "Sinulla on 1 uusi vastaajaviesti" – Kyberturvallisuuskeskus antaa ohjeen haittaohjelman poistoon, jos napsautit linkkiä



Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on antanut varoituksen tekstiviestitse levitettävistä Android-haittaohjelmista. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan huijausviestejä lähettävä FluBot-kampanja on aktivoitunut Suomessa kesäkuussa ja on edelleen riesana.