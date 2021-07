Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueille yhteensä kuusi poikkeuslupaa karhun metsästykseen. Poikkeusluvilla voidaan molemmista maakunnista kaataa kolme karhua.

Alueen karhukannan painopiste on Suomenselällä. Suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan karhukannaksi 75–90 kappaletta vuotta vanhempaa karhua ja arvioitu pentutuotto vuonna 2020 oli 15 yksilöä. Poikkeusluvat kohdennettiin Suomen riistakeskuksen harkinnan perusteella alueille, joilla karhukanta on tihein ja lisääntyvä.

Poikkeusluvat jakaantuivat lupa-alueille seuraavasti: Alajärvi-Kuortane-Soini-Alavus-Ähtäri 2 poikkeuslupaa, Lappajärvi-Kauhava 1; Perho-Halsua-Veteli-Kaustinen-Kälviä 1, Kannus-Toholampi-Himanka-Lohtaja 1 ja Lestijärvi-Reisjärvi 1.

Karhun metsästysaika alkaa 20.8. ja päättyy lokakuun lopussa.

Viime vuonna poikkeuslupia karhun metsästykseen myönnettiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä seitsemän, joilla kaadettiin yksi karhu Perhossa.