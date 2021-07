Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Ylivieskassa todettiin maanantaina yksi uusi koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Jatkossa Kallio aikoo tiedottaa, jos alueen koronatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia tai jos yleisellä paikalla todetaan altistumisriski. Kallio ei tiedota erikseen mahdollisista uusista yksittäisistä tartunnoista, vaan kuntakohtaista koronatilannetta voi seurata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalta.

– Alueen asukkaat voivat omalla toiminnallaan auttaa pitämään koronatilanteen rauhallisena. Koronaviruksen torjunnassa on tärkeää noudattaa riittäviä turvavälejä, huolehtia hyvästä käsihygieniasta, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua. Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Vähäisissäkin hengitystieinfektio-oireissa tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin, Kalliosta ohjeistetaan.

Ylivieskassa on nyt korona-aikojen alusta kirjattu 99 tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan Suomessa on varmistettuja tautitapauksia ollut kaikkiaan 98 505 ja maanantaista luku oli noussut 290 tartunnalla.

Edellinen Kalajokilaakson lähialueen uusi koronatartunta todettiin lauantaina Pyhäjärvellä. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti, että altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Pyhäjärvellä on koko koronaepidemiakaudelta kymmenen todettua tartuntaa. Selänne muistutti varotoimien merkityksistä ja kannusti ottamaan koronarokotukset.

Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella on viikonlopun aikana todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Karanteenissa on alle 20 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas. Mahdollisia altistustilanteita oli Kokkolassa Amarillossa keskiviikkona 7.7. kello 19–20 sekä torstaina 8.7. hotelli Kaarlen aamupalalla kello 7.30–8.

Uutista päivitetty kautta linjan. Ylivieskan tartunta nousi THL:n koronakartalle tiistaina, mutta tartunta todettiin jo maanantaina.