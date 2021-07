Himangalla keskisuuri maastopalo – Palo on saatu hallintaan

Kalajoen Himangalla syttyneestä maastopalosta tuli hälytys neljän aikaan perjantaina. Viiden aikaan Kalajoen pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo on saatu hallintaan eikä leviä enää. Tilanteessa on palanut noin kolme tai neljä aaria maastoa. Alueella on tehty metsätöitä, ja myös jo kaadettuja puita on palanut. Muita vahinkoja maaston ja puuston palamisen lisäksi ei ole tapahtunut.

Palopaikka sijaitsee lähellä Rautila-Pöntiötietä. Paikalle saapui pelastushenkilökuntaa Himangan, Kalajoen ja Lohtajan paloasemilta.

