Uudet koronat, ikävät vesionnettomuudet ja karkuteille pörähtänyt mehiläisparvi kiinnostivat nettilukijoita – Katso täältä linkit viikon luetuimpiin juttuihimme



Mehiläistarhan pesästä on karannut puolet porukasta. Parvi parkkeerasi Ylivieskassa mäntyyn siksi aikaa, kun tiedustelijamehiläiset etsivät uutta pesää. Jos tämä sakki päättää muuttaa savupiippuun ja tuottaa 30-40 kiloa hunajaa, niin ollaan vaikeuksissa.

Nyt on aika katsoa, mikä on viikon mittaan kiinnostanut kansaa Kalajokilaakson netissä. Viikon luetuimpien kärkeen nousi juttuja monesta eri aihepiiristä, mutta kaikkein luetuin juttumme oli tämä koronauutinen: "Ylivieskassa on todettu kolme uutta koronavirustapausta – Perusterveille 12–15-vuotiaille annettaneen rokotusaikoja vasta elokuussa".