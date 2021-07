Aila Mustamolta kova tuomio lupiineille lukijoiden palstalla: "Jokainen voi itse kaivaa lupiinit juurineen omalta tontiltaan"



- Lupiinit on tuhottava, kirjoittaa Aila Mustamo.

Nyt on kesän viimeiset hetket tehdä jotakin lupiinin leviämisen estämiseksi. Komealupiini (Lupinus polyphyllus) on nimensä mukaisesti komea, mutta se on myös vaarallinen suomalaiselle luonnolle ja ihmiselle.