Ylivieskan keskustassa jyristelevät purkukoneet: Vanhaa Klemetin liikerakennusta revitään paraikaa maan tasalle – Tilalle nousee uusi kerrostalo, jonka oleskelupiha tulee talon katolle



Ylivieskan keskustassa sijaitsevan vanhan Klemetin liikerakennuksen, jossa on toiminut myöhemmin myös Muotitalo Lehtinen ja kirpputori, purku on aloitettu viime tiistaina. Asbestipurut on tehty jo toukokuun aikana.