Huomattavalta osin tyhjentyneeseen Bergströmin kiinteistöön tulossa tapaamistupa Oulaisissa



Oulaisten ydinkeskustassa sijaitsevan Bergströmin funkkiskiinteistön ulkoasu on suojeltu.

Bergstörmin kiinteistöön Oulaisten keskustaan on tulossa tapaamistupa. Kyseessä on kaupungin omistama liikekiinteistö, josta on vapautunut useita tiloja yritysten lopetettua toimintansa.