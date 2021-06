Iso Jussiextra! – Kansalainen Kune paljastaa pakinassaan, millaisen kuvan Juha Pylväs nakkasi someen maanantaina (Jussi Halla-ahosta ei löydy uusia kuvia)



Next

Kansalainen Kune on jo yltiöpositiivisissa juhannusfiiliksissä. Eikä ole Juha Pylvään fiiliksissäkään moittimista. Parlamentaarikkomme somepostaus löytyy tästä samasta jutusta.

Kansalainen Kune on jo yltiöpositiivisissa juhannusfiiliksissä. Eikä ole Juha Pylvään fiiliksissäkään moittimista. Parlamentaarikkomme somepostaus löytyy tästä samasta jutusta.

Juhannusta pukkaa, hikiä pukkaa ja palloa pukkaa, joten vuorossa on erikoisjakso sarjatuotannostamme "Kansa kysyy – Kune vastaa (mitä lystää). Nimimerkki ”Metsäkulman Murre” lähestyy äärimmäisen ajankohtaisella ja tylsällä postilla: Koska murteella kirijotettujen jaamailujen lukeminen on helevetin rasittavvaa hommaa, nakkaan herra Kunelle ihan ihte keksimäni kysymyksen… Viikon tyhymä murrekysymys: Mitä erua on juhannuksella ja muilla juhulilla?