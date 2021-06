Ylivieskalainen Raili Sorvisto perinneherkun äärellä: Punasen heran keittäminen vaatii kokilta malttia



Raili Sorvisto on keittänyt punasta heraa joka juhannukseksi jo yli 50 vuoden ajan. Hänellä on tapana keittää hera paria päivää ennen juhannusta.

Herakattila on kiehunut rauhallisesti parisen tuntia ja juustoissa on jo vaalean keltainen väri. Ylivieskalainen Raili Sorvisto on kokenut juhannusjuuston eli punasen heran keittäjä.