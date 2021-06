Päätoimittaja Seppo Kankaan käsitys hyvinvointialueesta on hiukan erilainen kuin maan hallituksella: Pahoinvoivana hyvinvointialueella



Sote-uudistuksessa muodostettavia hallintoalueita on alettu nimittää hyvinvointialueiksi. En tiedä kuka ja missä nimi on keksinyt, mutta ärsyttävä se on.