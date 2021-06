Aluehallintovirasto muistuttaa: Kaupoissa turvavälit ovat käytössä edelleen

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 18.6. ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että koronaepidemian tilanne on helpottunut, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat perustasolla, tartuntaryppäiltä on säästytty ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset on purettu.

Valtioneuvoston päätöksillä rajoitetaan kuitenkin vielä ravintoloita, ja tartuntatautilain mukaisia toimia taudin leviämisen ehkäisemiseksi on noudatettava. Kunnat ja aluehallintovirastot voivat tarvittaessa antaa rajoituspäätöksiä tautitilanteen perusteella.

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola kertoi kokouksessa ajankohtaisesta epidemiatilanteesta.

– Maailmalla leviää Delta-variantti ja sitä seurataan tarkasti. Rokotusohjelma jatkuu Suomessa suunnitellusti ja on tärkeää, että sitä noudatetaan. Etätyösuositukset ja kokoustilojen henkilömäärärajoitukset on syytä pitää yllä. Myös maskia suositellaan käytettäväksi, kun lähikontakteilta ei voida välttyä turvaväliä pitämällä.

– Kaupoissa jatketaan koronaviruksesta muistuttavien tiedotteiden, kuulutusten ja varoitusten, sekä hygieniavalmiuksien esillä pitoa edelleen asiakkaiden turvallisen asioinnin ja työntekijöiden terveyden varmistamiseksi.

Aluehallintovirasto muistuttaa myös kaupoissa pidettävistä turvaväleistä.

