Ylivieskan kaupunki tiedotti koronarajoituksista – "Kesä on alkanut rauhallisissa merkeissä, koronaepidemia ei ole vielä ohi"

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä tarkasteli torstaina kaupungin koronatilannetta ja totesi, että kesä on alkanut Ylivieskassa rauhallisissa merkeissä.

– Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tautitilanne on rauhoittunut myös täällä eteläisissä osissa maakuntaa. Kokoontumisrajoitukset kumottiin alueeltamme kesäkuun alussa eikä muutoksia ole tullut tilanteeseen. Epidemian perustasolla keskeisintä on hillitä epidemian etenemistä, toteaa kaupunki tiedotteessaan.

Samalla se muistuttaa Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista.

Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esimerkiksi taksissa. Maskia suositellaan käytettäväksi muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, yksityisten palveluntarjoajien tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa sekä työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Lisäksi suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeet huomioiden.

Ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia koskevissa ohjeissa todetaan, että julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Lisäksi suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyö- ja etäkokoussuositus on voimassa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti ja suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa. Ylivieskan kaupungin etätyösuositus jatkuu 31. elokuuta saakka.

– On syytä muistaa, että koronaepidemia ei ole vielä ohi. Lievissäkin hengitysoireissa on syytä hakeutua koronatesteihin. Sairaana pitää jäädä kotiin. Jos koronarokote on vielä saamatta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilta voit tarkistaa ja varata sähköisesti oman rokotusaikasi. Jos tautitilanne heikkenee, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla, muistuttaa kaupunki tiedotteessaan.