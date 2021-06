Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kertoo Raahen aikuisneuvolasta Eduskunnasta-kolumnissaan: Hyvään ikääntymiseen voi vaikuttaa



Keskustan kuntavaaliohjelmaan kirjatun aikuisneuvolatoiminnan syntysija on Raahessa. Yli 15 vuoden ajan on ensin Raahessa ja sittemmin Pyhäjoella ja Siikajoella kutsuttu 65-vuotiaat (nyt 68-vuotiaat) ikäkausitarkastukseen, jossa on kartoitettu asiakkaan terveystilanne.