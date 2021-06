Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti myös peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa puretaan aiemmin annetut kokoontumisrajoitukset.

Keski-Pohjanmaan koronatilanteen vuoksi Kalliossa on aiemmin noudatettu tiukempia rajoituksia kuin muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

– Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ollaan muun Pohjois-Pohjanmaan tapaan epidemian perustasolla. Naapurimaakunta Keski-Pohjanmaa on sen sijaan yhä leviämistasolla, ja Keski-Pohjanmaan laaja tartuntarypäs on aiheuttanut tartuntoja myös Kallion kunnissa. Hyvästä käsihygieniasta ja maskien käytöstä yleisissä tiloissa on tärkeää edelleen huolehtia, todetaan Kallion keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa.

Tiedotteessa kuitenkin todetaan, että kuntakohtaiset päätökset ja tiukennukset ovat mahdollisia kuntien niin päättäessä nopeallakin aikataululla.

Kallion alueella ei ole lauantain jälkeen todettu uusia koronavirustartuntoja.

Myös Ylivieskan kaupunki tiedotti keskiviikkona, että kokoontumisrajoitukset kaupungin alueella poistuvat. Se tarkoittaa, että esimerkiksi koulujen päättäjäisjuhlia voidaan järjestää varovaisuutta noudattaen.

– On syytä muistaa, että koronaepidemia ei ole vielä ohi. Koulujen päättäjäisten ja kotona järjestettävien juhlien osalta kannattaa muistaa hyvä käsi- ja hengitystiehygienia, kasvomaskin käyttö, sosiaaliset etäisyydet sekä muiden huomioon ottaminen. Lievissäkään flunssaoireissa juhliin ei tule osallistua, ohjeistetaan kaupungin tiedotteessa.