Torstaina viisi uutta koronatartuntaa Soiten alueella – Tartuntamäärät ovat kääntyneet laskuun, mutta riski uusille laajoille altistumistilanteille on edelleen olemassa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu torstaina viisi uutta koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat todettiin karanteenissa jo ennestään olevilla henkilöillä, Soitesta kerrotaan.

Keskiviikkona uusia tartuntoja oli myös viisi.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 148 koronavirustartuntaa ja alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 191 / 100 000 asukasta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Alueen koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun, mutta tilanne on edelleen vakava. Edelleen on olemassa riski sille, että uusia laajoja altistumistilanteita voi tapahtua, Soitesta muistutetaan.

Mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat listataan osoitteessa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Jotta koronatilanne saadaan rauhoitettua kesäksi, on erityisen tärkeää, että jokainen huolehtii huolellisesti kokoontumissuositusten sekä tartunnan ehkäisyyn liittyvien hygieniaohjeistuksien noudattamisesta. Nyt on tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia huolellisesta kasvomaskin käytöstä, 2 metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää!, Soite ohjeistaa.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla.

Vähäisilläkin koronaan sopivilla oireilla kehotetaan hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella.

Tällä hetkellä väestön koronarokotukset ovat käynnissä Soiten alueella kaikille yli 45-vuotiaille sekä 16–64-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville henkilöille.

Ensi tiistaina koronarokotusajat laajennetaan 40–45-vuotiaiden ikäryhmään. Puhelinajanvaraus koronarokotuksiin aukeaa tiistaina 1. kesäkuuta kello 12 ja myös Omahoidon sähköiseen ajanvaraukseen avautuu lisää aikoja tuolloin.

Sähköisen Omahoito-palvelun ajanvaraukseen lisätään aikoja myös tilanteen mukaan muulloinkin, mikäli tulee peruutuksia tai äkkinäisiä lisäyksiä rokotemääriin. Omahoito-palvelu on avoinna vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.

