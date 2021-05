Kalajoella todettu tiistai-iltana kaksi uutta korontartuntaa – Toinen toistaiseksi tuntemattomasta lähteestä ja toinen karanteenissa olevalla

Kalajoella on tiistai-illan aikana on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Toinen tartunta on todettu jo karanteenissa altistumisen vuoksi olleella eikä tähän liity uusia altistumisia.

Vs. ylilääkäri Mervi Manninen toteaa, että toinen tartunta on toistaiseksi tuntemattomasta lähteestä, mutta tartunnan alkuperän selvitys jatkuu. Tälle henkilölle on kaksi altistunutta ja altistuskaranteeniin asetettua henkilöä. Joukkoaltistumisia tai julkisilla paikoilla tapahtuneita altistumisia ei ole tiedossa.

Kaarnakodin hoitajien ja asukkaiden toiset seulontanäytteet on otettu eilen ja näistä kaikki tähän mennessä vastatut ovat negatiivisia. Loppujen näytteiden odotetaan valmistuvan huomisen päivän aikana.